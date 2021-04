Der Spion im eigenen Haus?

Salzwedel

Die Heizung vom Smartphone aus aktivieren, das Licht am Wohnhaus vom Arbeitsplatz am Laptop einschalten oder mit dem Tablet die Haustür verriegeln? Alles kein Problem heute, wenn das Haus vernetzt ist. Viele Menschen nutzen längst die Möglichkeiten der Digitalisierung, um den Lebensalltag mit einem Smart-Home bequemer zu machen. Die Technik gibt das längst her.

So auch beim Stromzähler. Wer einen hat, muss nicht mehr mit Zettel und Stift in den Keller laufen und den Verbrauchsstand von Hand aufschreiben, intelligente Stromzähler übermitteln den direkt zum Anbieter. Der Kunde kann bestenfalls am eigenen Computer prüfen, wann beziehungsweise zu welcher Uhrzeit am Tag sich der Stromzähler besonders schnell dreht. So können auch mögliche Stromfresse entdeckt werden.

Potenzial für Kriminelle

Doch die Digitalisierung des Wohnhauses macht es nicht nur den Bewohnern einfach, sondern im schlimmsten Fall auch Kriminellen. Würde ein potenzieller Langfinger auf solche Daten zugreifen können, wüsste er, zu welcher Tageszeit wenig oder kein Stromverbrauch erfolgt und daraus schlussfolgern, wann niemand im Haus ist. Aber ist das so einfach und wie werden Verbraucher davor geschützt? Die Volksstimme fragte für ihre Leser nach.

„Im Altmarkkreis wurden bisher rund 230 intelligente Messsysteme (iMS) und 4630 moderne Messeinrichtungen (mME) verbaut“, beziffert Corinna Hinkel, Pressesprecherin der Avacon. In rund zehn Jahren sollen noch weitere 11.870 iMS und 58.275 mME eingebaut werden. Die Richtung scheint also klar.

Die alten Zähler, sogenannte Ferrariszähler, würden den Energieverbrauch elektromechanisch messen und müssten noch vor Ort abgelesen werden. „Die neuen intelligenten Messsysteme können im Gegensatz dazu kommunizieren und die erhobenen Messdaten über sichere Datenverbindungen an den Energielieferanten und den Stromnetzbetreiber versenden“, so Hinkel. Die obligatorische Zählerablesung entfalle damit. So seien auch Druck und Versand der bekannten Ablesekarten hinfällig.

Die Verbrauchswerte würden viertelstündlich erfasst und stünden jederzeit zur Auslesung bereit. „Sollte der Kunde eine häufigere Übertragung seiner Verbrauchswerte wünschen, so kann er dies auch jederzeit umstellen.“

Demnach würden sich allerhand Vorteile für die Verbraucher ergeben. So die automatische Ablesung, zeitgenaue Datenübertragung, Verbrauchskontrolle, Energiesparpotenziale, präzise Abrechnung und geringere Fehlerquote, zählt die Sprecherin auf. „Die sichere Datenkommunikation kann für weitere Anwendungen, zum Beispiel für Smart-Home-Anwendungen genutzt werden.“ Wie eingangs erwähnt: Alles ist miteinander vernetzt.

Ein intelligentes Messsystem hat ein höheres Sicherheitsniveau als ein EC-Geldautomat.

Corinna Hinkel, AvaconDie Datensicherheit und der Datenschutz, so Corinna Hinkel, seien für den Einsatz dieser Technologie aber von zentraler Bedeutung. Deshalb enthalte der neue Zähler ein Sicherheitsmodul, mit dem alle Kommunikationsdaten verschlüsselt würden.

Damit würden die Anforderungen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik erfüllt. „Ein intelligentes Messsystem hat ein höheres Sicherheitsniveau als ein EC-Geldautomat“, versichert die Unternehmenssprecherin.

Kundendaten würden im Rahmen der energiewirtschaftlichen Prozesse und gemäß den gesetzlichen Vorgaben gespeichert und bei Bedarf verwendet. „Selbstverständlich halten wir uns dabei an die gesetzlichen und vertraglichen Vorgaben.“

Doch was kosten Einbau und Betrieb dann für den Kunden? „Das Messstellenbetriebsgesetz legt bundesweit einheitliche Preisobergrenzen für den Einbau und Betrieb fest“, informiert Hinkel dahingehend. Die Preisobergrenzen seien gestaffelt, richten sich nach Jahresverbrauch oder –einspeisung.

„Beginnend für die verpflichtenden Einbaufälle sind das bei mehr als 6000 Kilowattstunden beziehungsweise mehr als 7 Kilowatt jeweils ab 100 Euro im Jahr.“

Diese Kosten, in diesem Fall das Entgelt für Messung und Messstellenbetrieb, würden an die Kunden beziehungsweise den Stromlieferanten weitergegeben.

Der Gerätewechsel selbst aber sei kostenfrei und die Geräte seien auch nicht größer als ein herkömmlicher Zähler, betont Hinkel. In der Regel habe das intelligente Messsystem im vorhandenen Zählerschrank also auch ausreichend Platz.