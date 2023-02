Maren Tanke gehört zu den bekanntesten Gesichtern aus dem Altmarkkreis in den sozialen Medien. Wie sie zur Influencerin wurde und sich das auf ihr Leben auswirkt.

Wallstawe - Wer mit dem Internet Geld verdienen will, tut gut daran, sich eine möglichst große Fangemeinde in den sozialen Medien aufzubauen. Denn damit hat man eine eigene Werbeplattform, die besser funktioniert als viele andere Werbeträger. Maren Tanke aus Wallstawe hat so eine Fangemeinde. Allein auf der Internet-Plattform TikTok folgen ihr über 30 000 Menschen.