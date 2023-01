Ortsschilder in Salzwedel geklaut - So könnten sie vor Diebstahl geschützt werden

In Salzwedel und den Ortsteilen werden regelmäßig die Ortsschilder gestohlen, besonders oft in Ritze.

Ritze (me) - Vor allem in Ritze werden immer wieder die Ortsschilder gestohlen. In der Hansestadt fehlen momentan zwei Tafeln, so zum Beispiel am Ortsausgang Schillerstraße. Es gibt jedoch einen Vorschlag, wie es den Dieben schwerer gemacht werden kann.