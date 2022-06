Diesdorfer brennen für ihre Kirchenorgel: Ein Whisky für die Sanierung

Für die Sanierung der Böttcher-Orgel in der Diesdorfer Klosterkirche wird die Gemeinde besonders kreativ. Ein guter Tropfen hilft bei der Finanzierung des Vorhabens. Dafür sorgt die Edeldestille im Ort.

Der Böttcher-Orgel-Whisky in Diesdorf muss jetzt drei Jahre im Holzfass reifen.

Diesdorf - Zwischen 1865 und 1867 hat der Magdeburger Orgelbaumeister Carl Böttcher das Instrument erschaffen, das in der Klosterkirche Diesdorf eine Heimstatt gefunden hat. In den 1960er Jahren ist es zu einer sogenannten Brauchorgel umfunktioniert worden, durch den zusätzlichen Einbau von helleren Registern. Doch der Zahn der Zeit hat an dem Instrument mit den insgesamt 1539 Pfeifen, die vorwiegend aus Zink bestehen, genagt: Es ist sanierungsbedürftig.