Digitale Vernetzung von Schulen im Altmarkkreis Salzwedel macht Fortschritte

Salzwedel (vs) - Das Jahn- Gymnasium und die Comenius-Schule aus Salzwedel sowie die Allende-Schule in Klötze sind jetzt soweit grundlegend verkabelt, dass die Ausrüstung der Schulen mit neuer Hard- und Software beginnen kann. Das teilte gestern der Altmarkkreis Salzwedel mit.

Somit sei der Kreis dem Ziel der Leistungsfähigkeit und der digitalen Vernetzung der Schulen wieder ein Stückchen näher gekommen, erklärte Landrat Michael Ziche. Wie es in der Mitteilung der Kreisverwaltung weiter hieß, sollen insgesamt 3,2 Mio. Euro im Rahmen des Digitalpaktes Schule sowie 117000 Euro über die Landesförderung für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in die Schulen im Kreisgebiet fließen. Insgesamt sechs Fördermittelanträge seien für den Landkreis schon bewilligt worden, die restlichen elf Anträge seien bereits beim Land eingereicht.

Der Landrat bedankte sich bei „allen Beteiligten in den Fachfirmen, den Schulen und auch den Kolleginnen und Kollegen in den Fachabteilungen“, dass sie „trotz vieler aktueller Hürden gemeinsam akribisch“ an der Umsetzung der Vorhaben gearbeitet hätten.

Mit Beginn der Sommerferien seien die Arbeiten an den drei Schulen aufgenommen worden. Im Jahn-Gymnasium seien 158724 Euro, in der Comenius-Schule 67073 Euro und in der Allende-Schule 71544 Euro in die Datenverkabelung geflossen.

Die Ausschreibungen für Hard- und Software will der Altmarkkreis Anfang 2022 veröffentlichen.

Ziel der aktuellen Investitionen sei es, die Schulen je nach Schulform mit einer einheitlichen Grundstruktur auszustatten, um den späteren Administrationsaufwand möglichst gering zu halten.

Dennoch würden auch individuelle Wünsche der Schulen berücksichtigt. Hierzu seien Gespräche mit den Schulleitungen geführt worden.