Diskussion über Lokalpolitik nach Film „Wem gehört mein Dorf“im Salzwedeler Filmpalast

Debatte nach Dokumentarfilm im Salzwedler Filmpalast zeigt, wie schwerfällige Strukturen in der Kommunalpolitik Bürger von politischem Engagement abhalten.

Salzwedel - Der Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf“ machte am Mittwoch vergangener Woche in Salzwedel Schwächen des kommunalpolitischen Systems in Deutschland sichtbar: Im Ostseebad Göhren auf Rügen dominiert eine kleine Gruppe von Männern jahrelang den Gemeinderat. Von dieesr Konstellation profitiert ein reicher Investor.