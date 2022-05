Diverse Arten bei Zählung der Wintervögel im Altmarkkreis nicht gesichtet

157 000 Menschen haben sich in Deutschland bei der Stunde der Wintervögel des Naturschutzbunds Deutschland beteiligt. Rund 4900 Westaltmärker haben ebenfalls Vögel gezählt. Dabei konnten einige Arten kräftig zulegen, währen andere mächtig Federn lassen mussten.

Der Haussperling führt im Altmarkkreis Salzwedel die Liste der Vogelzählung bei der Stunde der Wintervögel des Naturschutzbundes Deutschland, kurz Nabu, an. Dahinter folgt die Kohlmeise, die bei der Zählung im Vergleich zu den Vorjahren aber Federn lassen musste.

Altmarkkreis - 3,9 Millionen: So viele Vögel sind bei der Stunde der Wintervögel des Naturschutzbundes Deutschland, kurz Nabu, erfasst worden. In Park, Gärten und auf Balkonen haben die Vogelfreunde zu Stift und Zettel gegriffen, um die Anzahl der Arten in ihrem Nahbereich zu erfassen. Dazu zählen 161 Freunde aus dem Altmarkkreis, die 4892 Vögel erfasst haben. Anhand des Zahlenwerks zeigt sich, welche Arten häufiger oder seltener gesichtet wurden.