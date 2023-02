Einwohner widersprechen der Stadt und dem Leiter des Weihnachtsmarktes über die Ursache des Schadens am Mosaik. Er will alles beobachtet haben.

Doch Lkw Schuld am beschädigten Marktplatz in Salzwedel?

Salzwedel - Das kaputte Mosaik am Rathausturmplatz in Salzwedel beschäftigt die Gemüter weiter. Ebenso eine Plattform für Stühle und Tische. Nun hat sich ein Einwohner zu Wort gemeldet: Er will alles beobachtet haben.