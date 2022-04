Dolus Mutombo singt zum Auftakt der interkulturellen Woche in Salzwedel über sein bewegtes Leben

Unter dem Motto „Alles offen“ organisiert die Diakonische Flüchtlingshilfe mehrere Veranstaltungen in der Hansestadt. Morgen Abend: Begegnungs-Café in der Kluhs.

Dolus Mutombo sang von dem Leben in seinem Heimatland und damit auch von seinem Leben.

Salzwedel - Es war für den Wahl-Leipziger Dolus Mutombo das erste Konzert, das er in Salzwedel gab. Dieses Konzert war gleichzeitig der Auftakt zur Interkulturellen Woche, die unter dem Motto „Alles offen“ steht, organisiert durch die Diakonische Flüchtlingshilfe. Das Wetter stimmte perfekt, denn die Herbstsonne zeigte noch einmal, was sie zu bieten hat. Auch der Konzertort mit dem Bürgermeisterhof bot einen perfekten Rahmen. So wunderte es nicht, dass die Stühle schnell besetzt waren und die Organisatoren zusätzliche bereitstellen mussten.