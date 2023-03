Trend zum E-Bike ist in Salzwedel ungebrochen. Auch als geleastes Jobrad sind sie immer beliebter.

E-Bike-Leasing in Salzwedel weiter im Trend

Salzwedel - Rückgänge bei den Verkaufszahlen für Fahrräder aller Couleur gibt es in Salzwedel nicht. Damit bewegt sich das Kaufverhalten in der Hansestadt und Umgebung gegen einen bundesweiten Trend. Das Statistische Bundesamt hat für 2022 ein leichtes Umsatz-Minus im Fahrradhandel festgestellt.Von Arbeitgebern für ihre Mitarbeiter geleaste E-Bikes werden in der Hansestadt immer mehr.