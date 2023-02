Das Verbrenner-Aus steht vor der Tür. Ab 2035 neuzugelassene Autos dürfen kein CO2 mehr ausstoßen. In der Altmark spürt man davon bisher wenig. Otto- und Dieselmotoren sind omnipräsent, E-Autos eher die Ausnahme. Geht die Mobilitätswende am Norden Sachsen-Anhalts vorbei?

Auspuff statt Steckdose: E-Autos sind in der Altmark Mangelware.

Salzwedel - 4, 6, 8 - Hauptsache Zylinder. Das zumindest scheint noch immer ein Argument, wenn es um die Antriebsart von Kraftfahrzeugen in der Altmark geht. Ob nun Otto- oder Dieselmotor, die Verbrenner geben in der Region den Ton an.