Sie sind handlich und prägen in Großstädten das Stadtbild: E-Scooter. Auch in Salzwedel sind die kleinen Fahrzeuge vermehrt zu sehen. Die Polizei scheint ein besonderes Auge auf die elektrischen Roller zu werfen.

E-Scooter in Salzwedel - wendig, praktisch, umstritten

Mobilität in der Altmark

Kleine Räder, große Wirkung: Auch in Salzwedel sind immer mehr E-Scooter unterwegs.

Salzwedel - In Großstädten sind sie an jeder Ecke zu finden. Teils auf Haufen oder in Flüsse geworfen, fristen einige unter ihnen ein liebloses Dasein.