Ein Biologe hat die Altmark und die Heilkraft von Pilzen für sich entdeckt

Binde

Als der in Botswana in Südafrika geborene, in Kiel aufgewachsene und in Berlin lebende Philip Rebensburg vor gut zehn Jahren in eine tiefe Krise mit körperlichem Verfall und Einschränkungen stürzte, begann ein Ärztemarathon. Der Borrelioseverdacht bestätigte sich zunächst nicht. Die Ursachensuche seiner Beschwerden schien schier aussichtslos. Schmerzen, Müdigkeit, Depression waren die Folgen. „Alles ging den Bach runter“, erinnert sich der studierte Biologe an diese Zeit. Er habe seine Doktorarbeit nicht zum Erfolg bringen, den Hausbau nicht vollenden können und musste alle Zukunftspläne, auch die familiären, abschreiben. Er habe die Flucht aufs Land angetreten, auf Entschleunigung gesetzt. All seine gefundenen alternativen Behandlungsmethoden brachten ihn schließlich zu dem Schluss: Die Schulmedizin sei zuweilen völlig hilflos in Bezug auf so genannte Autoimmunerkrankungen. Die Erscheinungsformen sind Folgen des Gesellschaftswandels, von Dauerstess. Der psychologische Druck werde noch verstärkt durch Umweltgifte.

Bei seiner Ursachenforschung auf eigene Faust kamen irgendwann die Pilze ins Spiel. Noch in Berlin habe er mit der Zucht begonnen. „Denn ich habe erkannt, dass bestimmte Pilze in der Lage sind, das Immunsystem positiv zu beeinflussen“, ist Philip Rebensburg überzeugt. Dafür stehe zum Beispiel sein erster Pilz, der Reichipilz, in China Ling Zhi, Pilz der Unsterblichkeit genannt. Dessen Wirkung bestehe unter anderem darin, Körperfunktionen wieder zu normalisieren, den Blutdruck zu senken oder zu stabilisieren und den Blutzucker im Zaum zu halten. „Diese Erkenntnisse und praktischen Erfahrungswerte faszinierten mich, führten mich immer tiefer ins Thema“, betont er im Gespräch mit der Volksstimme.

Pilze kommen schon seit Tausenden von Jahren in der traditionellen chinesischen Medizin vor, spielen eine wichtige Rolle für die Immunabwehr. „Und durch meine eigene Verzweiflung kam ich zum Pilzprojekt“, so Rebensburg weiter. Allerdings über Umwege. Als er seine Pilzzuchtfirma gegründet habe, riss ihn ein erneuter Borrelioseschub um und aus der Bahn. Das Vorhaben scheiterte.

Danach kamen Zufälle und Begegnungen zusammen, die einen Richtungswechsel einleiteten. Während der Arbeit an seinem Buch „Gesund mit Heilpilzen“, das er mit dem Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilkunde Dr. Andreas Kappl schrieb, lebte Rebensburg in der Prignitz auf dem Land. Genauer gesagt in Freyenstein. Dort lebten vor 30 Jahren auch Traudl und Jürgen Starck, bevor sie sich in Binde auf dem Haselnusshof ansiedelten. Er habe Kontakt aufgenommen, über geistige Gemeinsamkeiten und Lebensweisen Interesse an der Altmark gefunden und außerdem eine weitere Kontaktperson entdeckt. Schließlich folgte der Umzug.

„Ein paar Dörfer weiter in Vissum errichtet der Berliner Christian Laase einen ökologischen Seminarhof und ist stark interessiert an Pilzzucht“, erzählt Rebensburg. Dort begann das Zuchtprojekt in einem ausgedienten Frachtcontainer. Da gedeiht der Igelstachelbart, ein Heilpilz mit dem lateinischen Namen hericium erinaceus. Gastronomen und Gourmets sollen wegen des guten Geschmacks, der an Hummer erinnert, Interesse angemeldet haben.

„Aber weil der Igelstachelbart, auch Löwenmähne oder Affenkopf genannt, darüber hinaus gesundheitsfördernde Eigenschaften hat, setzen wir ihn auch auf dem Binder Haselnusshof in Szene“, betont Jürgen Starck. Mitte März impften sie Birkenstammabschnitte mit der Pilzbrut. Gut abgedichtet und regelmäßig bewässert läuft das Wachstum in einer Miete im Garten.

Auch die Brut des Austernseitlings ist dort angesetzt. Unter der Abdichtfolie sind schon erste Pilzspuren sichtbar. Im Sommer kommen die Stämme aus der Miete, werden im Garten aufgestellt und können zur Reife kommen. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann mit Philip Rebensburg in Kontakt treten. Er ist per E-Mail unter Philip.rebensburg@gmail.com erreichbar.