Die Dorfstraße in Stappenbeck soll noch in diesem Jahr saniert und die Schäden beseitigt werden.

Salzwedel - Die Stappenbecker stöhnen über den erneuten Umleitungsverkehr in ihrem Dorf. Seit Dienstag ist die B190 zwischen Pretzier und Salzwedel wegen Sanierungsarbeiten am Fahrbahnbelag dicht. Obwohl nicht ganz so schlimm wie bei der monatelangen Sperrung des Fuchsbergkreisels, ist schon wieder ein erhebliches Verkehrsaufkommen in dem Ort zu verzeichnen, hat Ortsbürgermeister Heiko Genthe festgestellt.