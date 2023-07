Im Osten Deutschlands kennt sie jeder: Soljanka. Doch wo kommt die urige Suppe eigentlich her? In der Altmark zumindest wird sie nach wie vor gekocht. Selbst Restaurants haben das als Resteessen verunglimpfte Gericht mit auf ihre Karten genommen.

Soljanka hat es nach der Wende in die Dose geschaft: In diesem Fall nach dem Vorbild der Schulküchen zu DDR-Zeiten.

Salzwedel - Wer in der DDR gelebt hat, kam wohl nicht an ihr vorbei. Warm und gehaltvoll, kam diese herzhafte Suppe daher. Und noch heute findet sie sich auf Speisekarten an Rasthöfen oder Wirtshäusern mit bürgerlicher Küche wieder. Vornehmlich im Osten der Republik. Die Rede ist von Soljanka. Ein Klassiker des Ostens.