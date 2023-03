Der Bürgermeisterhof in Salzwedel ist eines der eindruckvollsten Baudenkmäler der Hansestadt Salzwedel. In der Nacht zu Sonntag ist dort eingebrochen worden.

Salzwedel (vs) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in den Bürgermeisterhof eingebrochen. Wie Pressesprecher Yulian Ide informiert, haben die Diebe Spendengeld in Höhe von 200 Euro gestohlen. Die Einbrecher hätten sich Zutritt zu dem Gelände verschafft, indem sie über den gusseisernen Zaun im Toreingang geklettert sind.

„Sie haben danach eine an der Wand montierte Spendendose aufgebrochen“, teilt Ide mit. Als Mitglieder des Denkmalpflege- und Kulturvereins, der das Gebäudeensemble saniert, am Sonntagvormittag den Diebstahl bemerkten, hätten sie sofort die Polizei eingeschaltet, die am Tatort Fingerabdrücke sicher stellte und weitere Ermittlungen einleitete.