Mindestens sieben Einbrüche oder Einbruchsversuche in Apotheken in Salzwedel, Diesdorf, Beetzendorf und Klötze und Letzlingen halten die Polizei in Atem. Eine Apothekerin verjagte Diebe im Nachtdienst durch lautes Schreien. Nach dem letzten Einbruch hat die Polizei zwei Tatverdächtige schnappen können.

Ein Kripobeamter sichert am Donnerstag Spuren nach dem Einbruch in die Apotheke in Letzlingen.

Letzlingen/Altmarkkreis - Auffällig oft wird in den vergangenen Wochen in Apotheken des Altmarkkreises eingebrochen. Die Täter gehen offenbar völlig unerschrocken vor. Die Letzlinger Apotheke ist in der Nacht zu Donnerstag der jüngste Fall. Einer Passantin war das große Loch in einem Fenster zufällig aufgefallen.