Einwohner von Arendsee fordern: Weniger Tempo auf den Straßen

Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs sind, sorgen in der Einheitsgemeinde Arendsee für Unmut. Es soll künftig mehr kontrolliert werden.

Tempo 30 wird für mehrere Straßen in der Einheitsgemeinde Arendsee gefordert.

Arendsee (hz) - Tempo 30 – dies kam während des Ordnungsausschusses bei vier Tagesordnungspunkten zur Sprache. So meldete sich Heiko Kohn, Anlieger der Osterburger Straße in Arendsee, in der Einwohnerfragestunde zu Wort. Die erlaubte Geschwindigkeit wurde auf 30 Stundenkilometer gesenkt, die Fahrbahn ist marode.