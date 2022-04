Einwohnerzahlen: Salzwedel schrumpft weiter

Zwischen Licht und Schatten: So lässt sich die aktuelle Einwohnerstatistik der Einheitsgemeinde Salzwedel lesen. Während mancher Ortsteil zulegen konnte, haben andere deutlich an Einwohnern verloren. Ein Ort sticht dabei besonders heraus.

Salzwedel - Die Kurve für Salzwedel zeigt nach unten. Zumindest was die Einwohnerzahl angeht. Wie in den Jahren zuvor schrumpft die alte Hansestadt weiter. Aber wo Licht, da auch Schatten. Denn manche Ortsteile können mit Zuwachs von sich Reden machen. Diese und weitere Daten gibt die Einwohnerstatistik der Stadtverwaltung her. Beispielsweise, ob in Salzwedel mehr Frauen oder Männer leben und warum ein Ort nur zwei Einwohner zählt.