Ellenberg ist ihre Heimat: Anni Holtorf ist dort am 6. Juli 1923 zur Welt gekommen und lebt immernoch in diesem Ort.

Ellenberg - „Aus meiner Generation bin ich die Letzte“, stellt Anni Holtorf am Donnerstag im Dorfgemeinschaftshaus Ellenberg nachdenklich fest. Kein Wunder, schließlich feiert sie an dem Tag doch ihren 100. Geburtstag. Und das schafft nicht jeder.

Holtdorf lobt gute Dortgemeinschaft

Die „Ellenberger Pflanze“, wie sie sich selbst bezeichnet, ist stolz darauf, dass ihr Kopf noch funktioniert. Das lässt sie so manches Zipperlein verdrängen. Vielleicht habe gerade diese Bodenständigkeit, immer am gleichen Ort zu leben, dazu beigetragen, dass sie dieses besondere Jubiläum feiern kann, überlegt Anni Holtorf kurz. Die „schöne Dorfgemeinschaft“, dass „das immer so gehalten hat“, daran denke sie gern zurück, meint sie zu einer Gratulantin und fügt hinzu: „Heute ist das leider nicht mehr immer so.“

Bombe über Ellenberg

Dass sie den 100. erleben darf, das habe sie Albert Bierstedt zu verdanken, erinnert sich Sohn Uwe Holtorf. Denn am 20. Oktober 1943 sei eine Bombe über Ellenberg abgeworfen worden. Da sei seine Mutter gerade von der Arbeit gekommen, war mit den Ellenbergern auf dem Weg vom Bahnhof zum Haus. Er habe „Runter“ gebrüllt. Durch das flache Hinlegen seien die beiden nicht von herumfliegenden Splittern erwischt worden. „Ich habe damals auf dem Fliegerhorst in Salzwedel gearbeitet, war zwangsverpflichtet. Ich habe bei der Junkers JU 52 die Motoren mit gewechselt“, erzählt Anni Holtorf.

Älteste Einwohnerin der Gemeinde Wallstawe

Gearbeitet hat die älteste Einwohnerin der Gemeinde Wallstawe vorrangig in der Landwirtschaft. „Sie musste ja Geld verdienen, um mich durchzubringen. Meine Mutter hat bei Großbauern geholfen – für Butter und Milch“, schildert Sohn Uwe. Später habe sie in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) als Raumpflegerin gearbeitet, aber am liebsten in der Betriebsküche.

Seine Mutter sei auch gern verreist. Mit ihrem Moped SR 1, das nur für Tempo 25 zugelassen gewesen sei, sei sie bis in die CSSR gefahren, erzählt Uwe Holtorf. Heute gehe es ruhiger zu. Jeden Tag ist Max bei seiner Mutter zu Gast, verrät der Sohn. Das ist der Hund vom Nachbarn Burkhard Lüte, der für die alte Dame wie ein Therapiehund ist. „Sie kann ihn streicheln, liebkosen, hat ein Leckerli für Max. Da freut sie sich immer riesig drauf“, sagt Uwe Holtorf. Er bewundere an seiner Mutter „ihren ungeheuren Willen“ und fügt hinzu: „Sie möchte unbedingt zu Hause bleiben, auch wenn der Körper nicht immer mitspielt.“

Derweil reißt die Schar an Gratulanten im Dorfgemeinschaftshaus nicht ab. Da ein kurzer Schwatz, dort ein mahnendes Wort der Jubilarin: „Ihr solltet doch keine Geschenke mitbringen.“

Ständchen für die 100-Jährige

Dann wird es still. Fabian Hocke spielt zwei Volkslieder auf der Trompete. Für den Musikschüler ein besonderes Erlebnis: „Als ich gefragt wurde, ob ich ein Ständchen für eine 100-Jährige spielen will, habe ich sofort Ja gesagt. „Zu so einem Geburtstag bin ich noch nicht aufgetreten.“ „Die Trompete ist das Lieblingsinstrument von Anni Holtorf“, verrät Nachbarin Birgit Latislaw, die die Überraschung für Anni Holtorf organisiert hat. Sie sei vor gut sechs Jahren aus dem Ruhrgebiet nach Ellenberg gezogen. Die Seniorin sei für sie mittlerweile eine „gute ältere Freundin“. „Anni Holtorf ist eine Kämpferin. Sie muss sich bewegen, was machen, dranbleiben, auch wenn es schwer fällt. Das gefällt mir sehr an ihr“, sagt Birgit Latislaw.

Derweil genießt die 100-Jährige ihren besonderen Tag und freut sich darauf, auch noch ihre Enkeltochter und ihren Urenkel in den Arm nehmen zu können. Die Anreise verzögert sich etwas. Die beiden stecken im Stau.