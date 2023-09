Eltern der Regenbogenschüler übergeben Petition wegen der Umnutzung von Fachräumen an den Kreistag. Landrat Kanitz zufolge setzt der Landkreis auf langfristige Lösungen.

Eltern sehen Gesundheit der Kinder an Salzwedeler Schule gefährdet

Matthias Pohl (links) überreichte an Landrat Steve Kanitz eine Petition der Eltern der Schule Unterm Regenbogen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - Von Zuständen, die die Gesundheit der Kinder gefährden, berichtete Matthias Pohl am Montagabend im Kreistag. Er ist Vater eines Kindes, das die Schule Unterm Regenbogen in Salzwedel besucht. Dort lernen inzwischen wesentlich mehr benachteiligte Schüler mit Förderbedarf in der geistigen Entwicklung als noch 2019 geplant. Die Schule war 2004 für etwa 40 bis 50 Kinder gebaut worden, inzwischen sind es 84.