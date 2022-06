Elterntaxis: Radelnde Kinder in Salzwedel gefährdet?

Oldecop- und Brewitzstraße sowie An der Reitbahn in Salzwedel: Dort sollen Elterntaxis Kinder auf dem Schulweg gefährden.

Salzwedel - Wie an jeder anderen Schule haben auch die Grundschulen Praetorius und Jenny Marx in Salzwedel ihre Stoßzeiten. Am Morgen kommen die Kinder, großteils im Elterntaxi, und am Nachmittag geht’s wieder zurück. So weit, so Alltag. Für jene Kinder, die ihren Schulweg allein auf dem Drahtesel bewältigen, sieht Stadträtin Cathleen Hoffmann (Bündnis 90/Die Grünen) aber auf dem Schulweg Gefahren – verursacht von Autofahrern.