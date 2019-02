Salzwedeler Stadtpicknick zum 6.: Erneut richtet die Interessengemeinschaft (IG) StadtKultur ein Bürgerfrühstück aus.

Salzwedel l Ort des Geschehens ist diesmal die Burgstraße in Salzwedel. Erwartet werden 400 Besucher – es können aber auch ein paar mehr sein, sagt Mitorganisator Achim Dehne. Das von der Interessengemeinschaft StadtKultur initiierte Stadtpicknick hat sich zu einer kleinen Erfolgsgeschichte entwickelt. Dabei ist es wie so oft, dass sich eine eigentlich simple Idee ruckzuck zu einer Veranstaltung entwickelt, die – nicht nur wegen der großen Resonanz – aus dem städtischen Kalender nicht mehr wegzudenken ist. Okay, andere Städte wie Braunschweig, Lüchow oder Stendal waren früher dran, doch Salzwedeler Kulturschaffende haben das Vorhaben aufgegriffen und umgesetzt.

2014 ist erstmals zum Stadtpicknick auf den Rathausturmplatz eingeladen worden. Hintergrund: Der Erlös der Veranstaltung soll zur Unterstützung eines Projektes zur Verschönerung der Stadt genutzt werden. Exakt 229 Menschen waren damals der Einladung gefolgt. Der Grundstock für eine bleibende Idee, die auch ein Gemeinschaftserlebnis darstellt, war damit geschaffen. Der Erlös der Premiere sollte in den Umbau einer ausgedienten Telefonzelle zu einem öffentlichen Bücherregal fließen. Allerdings sollte es noch einige Zeit dauern, bis das Vorhaben letztlich in die Tat umgesetzt werden konnte.

Die zweite Auflage des Stadtpicknicks organisierten die Interessengemeinschaft StadtKultur in der Altperverstraße. 380 Salzwedeler und Gäste trafen sich in der einstigen Einkaufsstraße zum Frühstücken. Aus den Einnahmen wurden schließlich die Gehwege mit Mosaiken verschönert. Das Bürgerfrühstück unter freiem Himmel zum Dritten gab es 2016 auf dem Marktplatz vor dem Bürgercenter. Die Einnahmen wurden für die Ausschilderung des Salzwedeler Tierparks eingesetzt, denn der Storch an der Westermarktstraße hatte eine Pflege dringend notwendig.

Und nach dem vierten Stadtpicknick erstrahlte das Buswartehäuschen am Perver Berg in neuem Glanz. Fast 500 Besucher kamen 2018 auf die grüne Wiese vor der Katharinenkirche. Danach konnte die Aufstellung der Telefonzelle an der Breiten Straße verwirklicht werden.

„Es war eine lange Geschichte. Wir sind froh, dass wir das Projekt abschließen konnten“, sagt Achim Dehne. Nicht nur während des Picknicks hatte sich die evangelische Kirchengemeinde als idealer Partner erwiesen. Deren Mitglieder kümmern sich auch heute noch um die Telefonzelle, die – allen Unkenrufen zum Trotz – bislang von Beschädigungen verschont blieb.

Auch in diesem Jahr – konkret am Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 14 Uhr – verfolgt die IG das Ziel, Menschen zusammenzubringen, damit sie eine schöne Zeit miteinander verbringen können. Diesmal findet das Stadtpicknick in der Salzwedeler Burgstraße statt, im mittleren Bereich bis zum Eingang zum Burggarten. In den nächsten Tagen sollen die Plakate in Druck gegeben werden, in knapp zwei Wochen startet der Vorverkauf. „Organisiert haben wir das Fest für 400 Teilnehmer“, sagt Dehne auf Anfrage der Volksstimme. Allerdings bestehe die Möglichkeit, im Fall der Fälle noch ein paar Bänke mehr aufzustellen. „Die Burgstraße ist ja lange genug“, fügt Dehne mit einem Schmunzeln hinzu. Knapp ein Dutzend Helfer haben sich in die Organisation eingebracht.Und was geschieht mit dem Erlös? Die IG StadtKultur hat sich darauf verständigt, einen Beitrag für den Salzwedeler Weihnachts- und Adventsmarkt (29. November bis 15. Dezember) zu leisten. Sie will damit beitragen, das Ereignis noch attraktiver zu machen. Wie das im Einzelnen geschehen soll, darüber ist noch keine Entscheidung gefallen.