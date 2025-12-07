weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Tannenbaumanbau: Enormer Arbeitsaufwand für den perfekten Weihnachtsbaum

Seit Mitte November ist Erntezeit auf den Weihnachtsbaumfeldern. Züchter Andreas Kehbein pflegt 90.000 Nordmann-Tannen und erklärt, warum kaum jemand auf den Baum verzichtet.

Von Elisa Schulz 07.12.2025, 06:00
Zu Weihnachten gehört ein Tannenbaum einfach dazu.
Zu Weihnachten gehört ein Tannenbaum einfach dazu. Foto: Marijan Murat/dpa

Salzwedel. - Wenn die ersten Frostnächte über die Region ziehen, beginnt für die Weihnachtsbaumzüchter die wichtigste Zeit des Jahres: die Ernte der Weihnachtstannen. Seit Mitte November laufen die Motorsägen, werden die Bäume sorgfältig geschlagen und für den Transport vorbereitet. Für die Züchter ist es die Krönung jahrelanger Arbeit.