Die Wochenende vor Ort gegossene Erinnerungsglocke in Salzwedel hängt nun an ihrem Bestimmungsort, einer Stele im Birkenwäldchen. Bald soll sie von dort erklingen.

Salzwedel - Nach einem aufregenden, von Hunderten Salzwedelern am Wochenende beobachteten Entstehungsprozess ist die Erinnerungsglocke an die Glockengießertradition der Hansestadt gestern an ihrem Bestimmungsort angekommen.

In den Morgenstunden wurde sie vom Glockengießerteam um den Niederländer Simon Laudy gemeinsam mit Marcus Fischer unter Zuhilfenahme eines Radladers der Firma Fischer im Kapitell der Stele aufgehängt. Diese war dafür eigens im Birkenwäldchen hinter dem Eingangsportal des ehemaligen Friedhofs am Steintor errichtet worden.

„Den ganzen Montagvormittag über kamen noch Leute vorbei, um zu schauen“, berichtete Dr. Gerhard Ruff, Vorstand der Initiative Kulturerbe Salzwedel auf Nachfrage der Volksstimme.

Läuteordnung wird derzeit erarbeitet

Die 400 Kilogramm schwere Bronzeglocke trägt das Stadtwappen der Hansestadt Salzwedel und die Inschrift: „Hier gegossen im Auftrag der Intitiative Kulturerbe Salzwedel EV von Laudy MMXXIII“, oberhalb und unterhalb umrahmt von mit Lilien verzierten Friesen. Die Gestaltung stammt aus der Hand von Dr. Gerhard Ruff.

Die Glocke soll in Zukunft an bestimmten Tagen in der Stadt zu hören sein. „Wir erarbeiten dafür mit dem Verein gerade eine Läuteordnung, die wir dann mit der Stadt abstimmen werden“, erklärte Gerhard Ruff am Sonntag.

Eröffnung der Ausstellungsräume im September

Auch mit den Räumlichkeiten im Eingangsportal gehe es gut voran. Bereits im September soll es dort eine erste Ausstellung geben, kündigte Ruff an.