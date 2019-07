Auf dem Sommerfest der Jungen Alternative in Arendsee wurde ein mutmaßlicher Brandanschlag auf einen AfD-Mann verübt.

Arendsee (mf/dt) l Auf dem Sommerfest der Jungen Alternative in Arendsee ist am Sonntagmorgen ein mutmaßlicher Anschlag auf einen AfD-Mann verübt worden. Nach ersten Informationen der Volksstimme wurde in der Nacht zum Sonntag der Holz-Bungalow, in dem der AfD-Kreisvorsitzende Sebastian Koch geschlafen hatte, mutmaßlich angezündet. Der AfD-Kreisvorsitzende habe das Feuer rechtzeitig bemerkt und sei unverletzt.

Die Kriminalpolizei ist vor Ort und sichert Spuren. Joachim Albrecht, Sprecher der Polizeiinspektion Stendal gegenüber der Volksstimme: "Wir schließen ein politisch motiviertes Verbrechen nicht aus, ermitteln aber in alle Richtungen."