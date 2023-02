Erste Messe für Gesundheit und Sport in Salzwedel

Bewegung in der Bauernmarkthalle

Sportbegeisterung pur bei der 1. Salzwedeler Gesundheitsmesse: Auf mehr als 60 Trampolins wurde in der Bauernmarkthalle intensiv gemeinsam trainiert.

Salzwedel - „Ich habe heute richtig Bock auf Sport“, sagte Anja Liebrecht am Sonnabend zu Eröffnung der 1. Salzwedeler Gesundheitsmesse. Und mit dieser Meinung stand die junge Salzwedelerin in der wohl temperierten Bauernmarkthalle am Gerstedter Weg nicht alleine.