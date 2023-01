Erstmals Sport- und Gesundheitsmesse in Salzwedel

Salzwedel - Eine Premiere gibt es am Sonnabend, 18. Februar, in der beheizten Salzwedeler Bauernmarkthalle. Von 10 bis 17 Uhr steigt am Gerstedter Weg die 1. Salzwedeler Sport- und Gesundheitsmesse. Besucher können sich auf ein buntes Angebot an Beratungen, Gesundheitstipps und Mitmachaktionen freuen.