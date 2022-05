Etliche Arendseer Straßen marode: Einwohner verlieren die Geduld

Mit dem Haushalt 2021 beschlossene Straßensanierungen innerhalb von Arendsee wurden bislang nicht in der Praxis umgesetzt. Dies sorgt für Ärger in der Bevölkerung.

Koloniestraße: Die Bitumenschicht ist uneben und löchrig geworden. Die Fahrbahn diente in den vergangenen Jahren oft als Umleitungsstrecke, wenn andere Bereiche saniert wurden und es Stadtfeste gab. Eine Reparatur dieser Piste ist bislang aber nicht in Sicht.

Arendsee - Dessauer (erster Bauabschnitt / 455 000 Euro), Kastanienweg (zweiter Bauabschnitt / 280 000 Euro) und Hinter den Gärten (225 000 Euro): Der Ausbau dieser drei Fahrbahnen steht auf dem Investitionsplan für 2021. Doch an der Umsetzung hapert es offensichtlich. Keine der drei Straßen wurden bislang baulich verbessert.

Mehr Reparaturen an Straßen sind notwendig

Gerhard Bohlmann, Anlieger der Alten Poststraße, sprach während der Einwohnerfragestunde des Bauausschusses a grundsätzlich über den Zustand der Fahrbahnen im Ortsteil Arendsee. Er bemängelte den Stillstand – beim Ausbau und auch bei den Reparaturen. Der Seestädter nannte ein Beispiel: Pflastersteine an der Alten Poststraße (Bereich Wohngebiet Drei Eichen) sind abgesackt. Die Konsequenz: Regenwasser läuft nicht mehr wie vorgesehen ab. Das Problem lasse sich lösen, wenn Durchlässe in den Bordstein geschnitten werden. Dafür setzt sich der Seestädter seit Monaten ein, sprach darüber mit der Verwaltung. Doch der Zustand ist weiterhin unverändert.

Bauamtsleiterin Monika Günther erklärte, die Bordsteine werden entsprechend verändert. Der Auftrag wurde bereits an eine Firma vergeben, diese wurde aber noch nicht tätig. Sie unterstrich weiterhin, es werden grundsätzlich immer häufiger Anrufe bei den Unternehmen nötig, um sie an die ausstehenden Aufträge zu erinnern. „Die Firmen schaffen es nicht“, verwies Norman Klebe auf die hohe Auslastung der Baubranche. Doch damit gab sich Gerhard Bohlmann nicht zufrieden. „Das ist eine Arbeit von wenigen Minuten“, machte er deutlich.

Der Seestädter kam noch auf eine andere Fahrbahn zu sprechen, die Koloniestraße. Seiner Ansicht nach sei ein grundhafter und teurer Ausbau der maroden Piste zu vermeiden, wenn in naher Zukunft eine neue Bitumenschicht drauf kommt. Er forderte insgesamt mehr Reparaturen, selbst im kleinen Umfang geschehe dies nicht.

Erfolgte Arbeiten in einigen Dörfern

Der Arendseer löste damit eine Infrastruktur-Diskussion aus. Norman Klebe verwies auf die Größe der Einheitsgemeinde mit 35 Ortsteilen. Monika Günther sprach fehlendes Geld an und nannte weitere Aufgaben. Dazu gehört der Brandschutz in Kindertagesstätten und Schulen, der der Kommune viel finanzielle Kraft abverlange. „Es geht um die Sicherheit von Kindern“, so Monika Günther. Sie verwies zudem auf eine erfolgte Reparaturmaßnahme an der Salzwedeler Straße. Repariert wurden auch Fahrbahnen in Mechau, Zehren, Leppin sowie zwischen Zühlen und Thielbeer.

Was die großen Ausbauprojekte angeht, gab es ebenfalls Aussagen zu den Gründen der Verzögerung. So sollte am Kastanienweg nur die Oberfläche erneuert werden. Doch der Wasserverband Stendal-Osterburg hat sich dazu entschieden, die Leitungen zu erneuern. Die Folge ist ein größerer Planungsaufwand. Hinzu kommt: Für Kastanienweg und Dessauer Worth dürfen keine Ausbaubeiträge von den Anliegern verlangt werden – sie wurden landesweit abgeschafft. Die finanzielle Last für die Gemeinde steigt damit.

Ausbaupläne für die Osterburger Straße in Arendsee

Die Projekt seien aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Das Umsetzen könnte im nächsten Jahr erfolgen. Dann wären es sogar vier Straßen, die baulich verbessert werden. Auch die Osterburger Straße steht auf der Liste. Erste Varianten für den Bereich von der Bahnhofstraße bis zum Kastanienweg wurden am Dienstag vorgestellt. Bei beiden soll es eine Oberfläche aus Bitumen geben, das jetzige Pflaster wird beseitigt. Der Unterschied zwischen den Ideen betrifft Gehweg sowie Begrünung. Es könnte weiterhin auf Bäume verzichtet und an dem beidseitigem Gehweg festgehalten werden. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Der Bauausschuss sprach sich für mehr Natur aus. Stadtrat Jens Reichardt nannte den Klimawandel als ein Argument. Es sollte möglichst wenig Fläche versiegelt werden.

Zum Problem bei der Bepflanzung könnte aber werden, dass unter dem einen Gehweg Trinkwasserleitungen und unter dem anderen der Abwasserkanal liegt. Während der Diskussion wurde deutlich, die Kommunalpolitiker könnten sich auch nur noch einen Gehweg vorstellen. Und zwar auf der Seite des NP-Marktes. Dies würde der Stadt Ausbaukosten ersparen. Jens Reichardt schlug vor, die 30er Zone auch nach einem Ausbau zu belassen. Monika Günther sprach zudem über eine zusätzliche Markierung. Mit dieser könnten Streifen für Fahrradfahrer auf der sechs Meter breiten Straße geschaffen werden.

Während der Sitzung ging es weiter um Infrastruktur. Stadtrat Hans-Joachim Hinze kritisierte den Zustand von zwei Regeneinläufen am Dessauer Worth. Eine Reparatur wurde seitens einer Firma begonnen, wird aber seit Monaten nicht beendet. Die Füße der Warnbaken sind voll mit Laub und Wildwuchs. Der Kommunalpolitiker forderte ein schnelles Vollenden der Arbeiten. Denn ansonsten gibt es Probleme beim Ablaufen des Regenwassers.