Werbung für einen Fonds der Europäischen Union wirft in Salzwedel Fragen auf.

Salzwedel l „Die wurden in der Wallstraße auf sämtliche Räder verteilt – aber warum?“, wundert sich Sabine Spangenberg in der Volksstimme-Redaktion, „meines Wissens auch am Bahnhof“. Gemeint sind bunte Sattelschoner mit der Aufschrift „Lust auf Landleben“. Auch wenn sie die Aktion toll findet, das Material sei bei all dem Plastik in den Meeren fragwürdig zu betrachten.

Aufgaben

„Die bestehen aus recyceltem Material“, teilt Mareen Deicke von der Verwaltungsbehörde Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, kurz ELER, mit. Die kostenlosen Regenmützen für den Sattel sind eine Werbekampagne und wurden in 19 Städten von Sachsen-Anhalt verteilt, so auch in Salzwedel. Das Ganze im Zeitraum vom 21. bis zum 23. März, weiß Deicke. Insgesamt 6000 Stück im Land. „Die Aktion fand im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der ELER statt und soll die Sachsen-Anhalter auf den ELER aufmerksam machen“, nennt Deicke als Grund. Dies sei zudem eine vorgegebene Aufgabe der EU und obendrein auch der Anspruch der Verwaltungsbehörde, die Öffentlichkeit auf verschiedenen Wegen mit modernen Marketinginstrumenen über die Ziele und Möglichkeiten des ELER zu informieren. Im vergangenen Jahr sei unter dem Slogan „Lust auf Landleben“ eine Fotoaktion initiiert worden. Die Siegerbilder wurden ebenfalls verteilt. Auch ein Jahreskalender sei entstanden.

Nun sei als Ergänzung die Sattelschoner-Aktion ins Leben gerufen worden. Wohl dem, der einen der bunten und kostenlosen Regenmützen für seinen Drahtesel in Salzwedel abbekommen hat.