Existenzgründer: Wo es im Altmarkkreis Hilfe gibt und wie viele den Schritt gewagt haben

Janna Mezler aus Salzwedel hat sich getraut: Inmitten des Lockdowns hat sie den Schritt in zur Selbstständigkeit gewagt. Doch wie sieht es in Sachen Existenzgründung überhaupt im Altmarkkreis aus? Und in welchen Branchen ist der Weg dorthin besonders schwer?

Salzwedel - Dann beginnen wir eben mit einem Lieferdienst, sagte Janna Melzer voller Tatendrang. Gemeint ist die Eröffnung ihres eigenen Restaurants in Salzwedel. Ihre Idee: die osteuropäische Küche in den Norden der Altmark holen. Und so hat Salzwedel seit Dezember 2020 eine Speisewirtschaft mit georgischer Küche. Doch wie blickt die Gastronomin nach rund einem Jahr auf diesen Schritt zurück? Haben es ihr weitere Westaltmärker gleich gemacht und in Corona-Zeiten den Weg in die Selbstständigkeit gewagt? Und wo sind eigentlich die Hürden?