Fahrlehrer aus Salzwedel erklärt Preisanstieg beim Führerschein

Fahrlehrer Thomas Schulz vor seiner Fahrschule an der Burgstraße in Salzwedel.

Salzwedel - Wer eine Fahrerlaubnis macht, muss dafür tief in die Tasche greifen. Für einen Lkw-Führerschein können das schnell mal 5000 Euro sein. Aber auch die Pkw-Fahrerlaubnis ist heute alles andere als günstig. Doch was kostet ein Autoführerschein durchschnittlich in Salzwedel? Wie setzen sich die Kosten zusammen, und wie lässt sich dabei vielleicht etwas Geld sparen? Der Salzwedeler Fahrlehrer Thomas Schulz erklärt, warum der Weg zum Führerschein teurer geworden ist.