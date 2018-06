Hat die Dekra ein Problem mit der Vergabe von Terminen für Fahrschulprüfungen? Die Verantwortlichen wiegeln ab.

Salzwedel l Die theoretische Prüfung ist geschafft, die Fahrstunden sind zum Großteil absolviert. Für Fahrschüler steht nun die praktische Prüfung an – der schwerste Teil der Ausbildung. Doch einen zeitnahen Prüfungstermin zu bekommen, ist für die Fahrschulen der Region nicht ganz so einfach. „Wir haben Schwierigkeiten damit, einen Termin zu bekommen. Einen gewissen Vorlauf hat es schon immer gegeben, aber die Zeiten haben sich verlängert“, erklärt Marco Kühler, Chef der Salzwedeler Fahrschule Kuba, im Gespräch mit der Volksstimme.

Seit Jahresbeginn habe sich die Situation verschlechtert. Anfang der Woche habe es zwar noch freie Termine für den 13. und 21. Juni gegeben. „Aber das sind welche, die von anderen Fahrschulen zurückgegeben worden sind. Andere Termine kann ich im Online-Kalender der Dekra bislang nicht buchen. Bis zur 26. Kalenderwoche ist nichts zu finden“, berichtet Marco Kühler.

Griff in die Trickkiste

Um trotzdem an Termine zu kommen, hatte die Salzwedeler Fahrschule in die Trickkiste gegriffen. „Wir haben einfach eine ganze Latte von Terminen im Voraus geblockt. Schließlich können nicht benötigte Plätze bis sechs Tage vorher kostenlos storniert werden“, sagt Marco Kühler.

Der Dekra habe diese Vorgehensweise allerdings nicht gefallen. Da die Fahrschule auch die Ausbildung für den Lkw-Führerschein anbietet und dort größerer Druck bezüglich zeitnaher Prüfungen besteht, habe man sich mit der Dekra darauf geeinigt, Lkw-Prüfungen gesondert anmelden zu können.

Nicht so dramatisch sieht der Salzwedeler Fahrschullehrer Thomas Schulz die Situation: „Die meisten Fahrprüfer sind sicherlich schon etwas älter. Aber neue wachsen ja auch nicht auf den Bäumen.“ Bisher habe er keine Probleme damit gehabt, Termine für Prüfungen zu erhalten. „Ein Vorlauf von drei Wochen ist ganz normal. Es gibt meiner Meinung nach genügend Möglichkeiten“, erklärt der Salzwedeler.

Probleme sieht auch die Dekra, die für die Prüfungen zuständig ist, nicht. „Die Dekra hat kein Problem, was Prüfungen angeht“, sagte Wolfgang Siegloch vom Presseteam der Dekra. Er habe in Magdeburg nachgefragt. Dort habe man ihm versichert, dass genügend Termine zur Verfügung stehen. „Manche Fahrschulen aus Salzwedel lassen ihre Prüfungen aber auch in Niedersachsen abnehmen. Inwieweit es dort Probleme gibt, können wir allerdings nicht beantworten“, so der Dekra-Pressesprecher.

Fragen danach, wie viele Fahrprüferstellen bei der Dekra Sachsen-Anhalt derzeit unbesetzt sind und was getan wird, um eine möglichst zeitnahe Prüfung zu gewährleisten, ließ die Dekra allerdings unbeantwortet.