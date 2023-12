Falscher Banker ergaunert 4.000 Euro am Telefon

Betrug in der Altmark

Altmarkkreis/vs. - Es ist schon wieder passiert: Betrüger haben einen Westaltmärker um mehrere tausend Euro erleichtert. Der 58-Jährige bekam einen Anruf, in dem sich der Anrufer als Mitarbeiter einer Bankfiliale ausgab, teilte die Polizei mit. Dabei gab er an, dass unautorisierte Bewegungen auf dem Konto des Geschädigten festgestellt wurden und nun ein Eingreifen seinerseits von Nöten sei.

Dafür müsste der Kontoinhaber die Schritte in einer gleichzeitig übersandten SMS befolgen und in der TAN-App eine Freigabe erteilen. Dies befolgte der 58-Jährige. Dadurch autorisierte er unbeabsichtigte Abbuchungen in einer Gesamthöhe von mehr als 4.000 Euro.

Die Polizei rät, niemals persönliche oder Bankdaten am Telefon preiszugeben. Gesundes Misstrauen schützt vor Betrügereien. Wenn jemand auch nur den leisesten Verdacht hegt, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte, sollte er das Gespräch beenden und unverzüglich seine Bank verständigen. Wer Opfer einer Straftat geworden ist, sollte Anzeige bei der Polizei erstatten.