Salzwedel - Sichtlich nervös nahm am Dienstag ein 45-jähriger Mann im großen Saal des Amtsgerichtes Salzwedel Platz. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft wog schwer: Verbreitung und Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften. Darunter Aufnahmen sexueller Handlungen an Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis 14 Jahren.

Der gebürtige Syrer wurde von einem Dolmetscher und seinem Pflichtverteidiger begleitet. Die Anklage wurde aufgrund des zu erwartenden Strafmaßes vor dem Schöffengericht verhandelt.

In die Ermittlungen waren amerikanische Behörden, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Polizeiinspektion Stendal (PI) einbezogen. Der Angeklagte soll ein Video mit kinderpornografischen Inhalten über das soziale Netzwerk Facebook an 263 Nutzer versandt haben. Zudem befanden sich einschlägige Bilder in den Speichern seines Mobiltelefons. Dieses wurde bei einer Hausdurchsuchung im vergangenen August von Polizisten sichergestellt und von IT-Experten ausgewertet.

Als ihm die Anklageschrift vorgelesen wurde, schlug er die Hände vor sein Gesicht. In seiner Aussage erklärte er mehrfach, nichts damit zu tun zu haben. Er habe selbst sechs Kinder (im Alter von 6 bis 22 Jahren, Anm. d. R.). „Ich schwöre, dass ich mich an die deutschen Gesetze halte“, sagte er, verstrickte sich aber in Widersprüche, was die Tatsache anbelangt, dass die insgesamt 16 Dateien auf seinem Handy festgestellt wurden. Zuerst behauptete er, Fremde hätten Zugang zu dem Telefon gehabt, dann sollen ihm die Bilder und Videos aus einer Facebook-Gruppe und von Bekannten zugeschickt worden sein. Da das Gerät mit Code und Pin gesichert sei, schloss Richter Klaus Hüttermann eine fremde Nutzung aus. Außerdem war über die E-Mail-Adresse der Familie die Verbindung über Facebook zu ihm aufgeflogen.

Das könnte Sie auch interessieren.

Auch über den Messenger-Dienst WhatsApp hatte er Bilder empfangen und gespeichert. Darunter von einem missbrauchten Mädchen, das weint. „Warum haben Sie das nicht gelöscht“, wollte der Richter wissen. Eine Antwort blieb aus.

Zuvor hatte ein Polizist ausgesagt. Dabei wurde deutlich, dass auch tier- und gewaltpornografisches Material gefunden wurde, was aber nicht strafbar sei. Ein Versenden des Videos konnte bei der Auswertung in der PI Stendal nicht mehr nachgewiesen werden.

Unter der großen Beweislast räumte der Familienvater die Vorwürfe weitgehend ein. Für die Anklage der Verbreitung kinderpornografischer Schriften forderte die Staatsanwältin nach der Aussage des Polizeibeamten Freispruch, für den Besitz eine Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten ausgesetzt zur Bewährung. Dem folgte das Gericht und verhängte eine vierjährige Bewährungszeit, wobei der Richter deutlich machte, dass er aufgrund der Ermittlungen des BKA und der US-Behörden davon ausgehe, dass der Verurteilte auch für das Versenden des Videos verantwortlich ist.