Die Dahrendorfer haben wieder den Winter ausgetrieben: mit einem Brauch, den es seit den 1960er Jahren gibt.

Dahrendorf l Seit Beginn der 1960er Jahre treiben die Dahrendorfer den Winter mit einem traditionellen Brauch aus. Beim Faseloom gehen Anwohner mit Meister Petz von Haus zu Haus und erbitten Lebensmittel. Zu DDR-Zeiten, in den 1970er Jahren, wurde die Tradition gar verboten. Doch seit 1996 wurde der alte Brauch im Altmarkkreis Salzwedel zur Freude aller Beteiligten wiederbelebt.

Einen bärig guten Nachmittag verlebten die Dahrendorfer auch in diesem Jahr beim traditionellen Faseloom. „Den Brauch zum Austreiben des Winters gibt es bereits seit Beginn der 60er Jahre in der Gemeinde“, wusste Eckhardt Wernecke zu berichten. Als Ortschronist hat er sich intensiv mit der Geschichte dieses Brauches zum Austreiben des Winters beschäftigt. So wurde der Umzug damals von zwei Bären, einem großen und einem Juniortier, begleitet. Restlos angenehm war die Aufgabe für die Akteure nicht. Während heute ein wuschliges Kostüm zur Verfügung steht, waren die Bären vor 50 Jahren in Erbsenstroh gehüllt.

Nach der Wende wiederbelebt

In den 1970er Jahren war dann plötzlich auf höhere Weisung hin Schluss mit lustig. Ob der Dahrendorfer Bär nun den Frieden oder den Sozialismus bedrohte oder gar eine Gefahr für den Weltfrieden darstellte, ist nicht überliefert. Fest steht dafür aber, dass der beliebte Brauch nicht in Vergessenheit geriet. 1996 gab es den ersten Faseloomumzug nach der Wende und seit dem halten die Dahrendorfer an der Tradition fest.

Bilder Ein wohl dosierter Einlauf bringt auch den müdesten Bären wieder auf die Hinterpfoten glaubte Tierarzt Dr. Me(e)t. Foto: Jörg Schulze



Seinen ersten Stopp legte der Zug übrigens – wie in den Vorjahren auch – am Haus von Nicole und Renè Bonnes ein. Hier wurden die Besucher bereits sehnsüchtig erwartet. Nach einem Ständchen gab es reichlich Köstlichkeiten aller Art. Der Bär bedankte sich für die großzügige Spende mit einem Tänzchen mit der Dame des Hauses. „Meister Petz wird von Jahr zu Jahr besser im Tanzen“, lobte Nicole Bonnes das gelehrige Tier, in dessen Pelz Jan Nonnast steckte.

Ein Schluck Met macht gesund

Wenige Minuten später war die gute Laune allerdings wie weggeblasen. Der zottelige Waldbewohner war auf offener Straße vor den Augen der Zuschauer zusammengebrochen. Selbst Rüdiger Striecks als erfahrener Doktor vor Ort war zunächst ratlos. Als selbst ein Einlauf nicht helfen wollte, griff er zum Äußersten: ein wohldosierter Schluck Honigmet brachte die Hauptperson des Umzugs in Windeseile wieder auf die Hinterpfoten. Somit stand der weiteren Tour durch den Ort nichts mehr im Wege.

Damit haben die Dahrendorfer dem Winter im Altmarkkreis Salzwedel abermals den Garaus gemacht und dem Frühling die Tür aufgestoßen. Bis zum nächsten Jahr kann Meister Petz nun seine Ruhe genießen.