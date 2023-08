Eckard Pierau an seiner begrünten Südwest-Fassade am Lohteich in Salzwedel. Wilder Wein wächst dort über Efeu. So bleibt es im Haus im Winter warm und im Sommer kühl. Mit Schmierereien an der Hauswand ist es vorbei, seitem dort Pflanzen wachsen. Dreimal im Jahr schneidet Pierau die Fenster frei.

Foto: Beate Achilles