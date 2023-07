Bereits vor einem Jahr hat sich Burger King zum Standort in Salzwedel geäußert. Und nun? Die Volksstimme fragte nach: Hat der Fastfood-Riese noch Interesse an einer Filiale?

Fast-Food-Riese und McDonald's-Rivale: Wann eröffnet Burger King in Salzwedel?

Salzwedel - Burger King und Salzwedel: Es scheint eine schwere Geburt. Bereits vor einem Jahr wurde öffentlich, dass sich der Fastfood-Riese mit einem Standort in der Stadt des Baumkuchens beschäftigt. Seither ruht still der See.