Fastfood: Kommt Burger King nach Salzwedel?

Mit McDonald's hat Salzwedel einen Fastfood-Riesen. Nun hat sich Burger King zu Plänen in der Altmark geäußert. Auch McDonald's bezieht Stellung zur Zukunft.

Salzwedel - Schnell an den Drive-In und weiter? Das ist bei den Fastfood-Giganten McDonald's und Burger King möglich. Doch ist der Standort von McDonald's in Salzwedel vor dem Hintergrund von Filial-Schließungen in Magdeburg überhaupt sicher? Und wie blickt Burger King auf die Region. Beide haben nun zur Zukunft Stellung bezogen.