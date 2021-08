Feuchttücher in Salzwedels Abwasserpumpen: Wisch und nichts ist weg

Mitarbeiter des Abwasserverbandes in Salzwedel haben ein Problem: Feuchttücher. Immer öfter sorgen diese für Verstopfungen. Und das heißt steigende Kosten für den Kunden.

Zu einem festen Pfropfen im Abwasserkanal verknotete Feuchttücher beim VKWA in Salzwedel sorgten für eine massive Verstopfung.

Salzwedel - In der Ansaugöffnung einer Abwasserpumpe hängen Fasern und Tücher fest und können nicht weitergefördert werden. „Solche Verstopfungen durch Feuchttücher müssen wir immer wieder beseitigen“, sagt Jens Schütte, Chef des Verbandes Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Salzwedel (VKWA). Irgendwann seien es so viele Tücher, dass auch kein Wasser mehr gefördert werde und der Schacht des Pumpwerkes nicht mehr entleert werde. Dann könne kein Abwasser aus dem Kanal ablaufen und es käme irgendwann zu einem Rückstau in die Häuser.

Kunststoffe in Feuchttüchern

Seit etwa fünf Jahren seien Feuchttücher in Salzwedel zum Problem geworden. Da das nicht nur in der Hansestadt so ist, muss seit dem dritten Juli auf der Verpackung von Feuchttüchern stehen, dass sie Kunststoffe enthalten. Denn die Reißfestigkeit der Tücher wird durch Kunststofffasern erreicht. „Das ist gut bei der Benutzung aber schlecht für die Maschinen und Anlagen im Kanal“, sagt Jens Schütte.

Oft gelangen sie nicht bis zum Rechen auf der Kläranlage, sondern verursachen vorher störende Ablagerungen und Verstopfungen in den Abwasserpumpwerken. Dies führte zu steigenden Kosten für die Kunden: „Jede Störung kostet Geld“, erklärt der VKWA-Chef und ergänzt: „Feuchttücher gehören in den Restmüll!“