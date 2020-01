Ein Feuer zestörte in der Silvesternacht ein historisches Fachwerkhaus in Salzwedels Holzmarktstraße. Darin befand sich ein Antiquitäten- und Trödelgeschäft. Foto: Alexander Rekow

Bei Bränden in einem Antiqitätenladen und einem Wohnhaus in Salzwedel ist ein Schaden in sechstelliger Höhe entstanden.

Salzwedel l Bei einem Feuer in einem Antiqitätenladenin Salzwedel ist ein Schaden in sechstelliger Höhe entstanden. Der Brand hat sich auf das Wohnhaus des Ladenbesitzers ausgebreitet. Mehrere Feuerwehren aus Salzwedel und Umgebung waren bis in die Morgenstunden im Einsatz und haben auch am Vormittag noch einmal Glutnester bekämpft. Noch in der Neujahrsnacht waren Polizeibeamte vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln und setzten ihre Arbeit am Vormittag fort. Vor Ort gingen Polizisten, Feuerwehreinsatzkräfte und Ladenbesitzer davon aus, dass der Brand durch Pyrotechnik ausgelöst wurde. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Zumindest eins der Gebäude sei derzeit einsturzgefährdet. Zudem fallen Dachziegel herunter. Deshalb ist das Areal um die betroffenen Häuser abgesperrt. Derzeit können die Holzmarkt- und die Kramstraße nur von Fußgängern passiert werden. Bilder Ein Feuer zestörte in der Silvesternacht ein historisches Fachwerkhaus in Salzwedels Holzmarktstraße. Darin befand sich ein Antiquitäten- und...



Das Antiquitäten-Geschäft am Neujahrsmorgen: In der Silvesternacht stand das historische Fachwerkhaus in Salzwedels Holzmarkstraße komplett in Flammen. ...



