Die Arendseer Feuerwehr löschte einen Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses.

Arendsee (hz) l Sowohl der Sirenenalarn als auch die Pieper rissen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Arendsee am Sonnabend (6. Mai) um 3.31 Uhr aus dem Schlaf.

Durch einen Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Seehäuser Straße war gegen 3.30 Uhr festgestellt worden, dass sich Qualm von einem Balkon aus ausbreitet. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich in Sicherheit bringen.

Starke Qualmentwicklung

Die Brandbekämpfer aus Arendsee fanden vor Ort dann die Ursache für die heftige Qualmentwicklung schnell: Mehrere Gegenstände, darunter auch ein Teppich, die auf dem Balkon lagen, waren offensichtlich in Brand geraten.

Das Feuer konnte von den Einsatzkräften schon in wenigen Minuten gelöscht werden. Es entstand Schaden an Balkon, dem darauf befindlichen Mobiliar und an der Außenfassade des Mehrfamilienhauses. Der Schaden wird auf rund 25.000 geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Bewohner des Aufgangs konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.