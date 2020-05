Den Ehrenamtseid legte in Mechau Dieter Diederichs übrigens mit vorgeschriebenem Mund-Nasen-Schutz ab.

Mechau l Der Stadtrat Arendsee setzte am Dienstagabend in Mechau den Kameraden Dieter Diederichs als Leiter der Vissumer Ortswehr ein. Das gilt für die Zeit vom 5. Mai 2020 bis 4. Mai 2022 . In dieser Zeit soll Diederichs den Lehrgang als Wehrleiter absolvieren. Die Vissumer Kameraden gehören seit einigen Jahren zur Ortswehr Binde, weil weder ein qualifizierter Wehrleiter noch genügend Kameraden da waren. Jetzt sind zwar die Voraussetzungen geschaffen, als eigenständige Wehr aktiv zu sein, aber es ist noch kein ausgebildeter Stellvertreter vorhanden.

Den Ehrenamtseid legte Dieter Diederichs übrigens mit vorgeschriebenem Mund-Nasen-Schutz ab, was in der Geschichte der Einheitsgemeinde und des Landes ein Novum sein dürfte.

Auch die Kameraden Mathias Audorf und Andreas Beinroth aus Binde trugen die Schutzmasken, als Arendsees Bürgermeister ihnen den Eid abnahm und sie die amtlichen Dokumente unterschreiben ließ. Audorf übernimmt für die nächsten sechs Jahre die Wehrleitung in Binde. Sein Stellvertreter ist Beinroth, der zuvor selbst Chef war.

Auch Stadtratsvorsitzender Frank Rossau (Freie Liste) gratulierte den drei Männern und wünschte eine erfolgreiche Brandschutzarbeit.

Die ist inzwischen in Mechau ein Problem. Dort war 2019 der Wehrleiter zurückgetreten. Da dort kein Nachfolger in Sicht ist und ein Vize fehlt, soll die Ortswehr der von Kaulitz angegliedert werden. Den Status Löschgruppe gebe es nicht mehr, hatte Stadtwehrleiter Hans-Joachim Hinze zuvor im Sicherheits-, Ordnungs- und Brandschutzausschuss informiert.

Jubiläumspartys sind abgesagt

Dort gab er auch bekannt, dass wegen der Corona-Krise und der geltenden Einschränkungen sowohl der Feuerwehrbereichsausscheid am 9. Mai in Kläden als auch die geplanten Wehrjubiläen abgesagt seien. In Kaulitz, Kleinau und Sanne-Kerkuhn sollte ursprünglich im Juni 120- beziehungsweise 130-jähriges Bestehen gefeiert werden. In Kläden steht erst Mitte Juli die 130-Jahr-Feier an. Noch wird abgewartet.

Auch in anderen Vereinen hat Corona schon für Absagen gesorgt. Der SV Arendsee 1920 musste seine 100-Jahres-Party streichen und auf 2021 verschieben, beim Frauenchor fallen die Proben und Konzerte aus und im Kloster die Ausstellungen.