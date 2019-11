In Diesdorf (Altmarkkreis Salzwedel) ist ein Jugendclub abgebrannt. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Brand in der Nacht zum Sonntag in dem 10 mal 30 Meter großen Gebäude ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte an, der Jugendclub brannte trotzdem nieder. Die Brandursache war unklar.