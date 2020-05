Sachschaden in unbekannter Höhe ist bei einem Scheunenbrand im Salzwedeler Stadtteil Brietz entstanden.

Brietz l Beißender Rauch drückt durch die Fugen und Schlitze im Dach der Ziegelbau-Scheune in der Straße „Alter Hof" in Brietz. Nachbarn bemerken den Brand. Fenster werden geschlossen. Die Hitze sprengt Splitter aus den Asbest-Platten im Dach. Das Geräusch gleicht den hellen Schüssen einer Pistole. Um 16.34 Uhr dröhnen die Sirenen im Salzwedeler Stadtgebiet. Wenige Minuten später besetzen 43 Feuerwehrleute der Wehren in Brietz, Chüttlitz, Cheine, Seeben und Salzwedel ihre Fahrzeuge. Blaulicht zuckt.

Vor Ort nimmt der Rauch den Einsatzkräften die Sicht. Während die zehn Fahrzeuge der anrückenden Wehren ihre Positionen in der Umgebung des Brandortes einnehmen, sperren Polizeiwagen die Zufahrt zur Unglücksstelle. Der zunehmende Wind macht das Atmen für alle Umstehenden schwer. Mit Atemschutzgeräten, Äxten und anderem Werkzeug bahnt sich ein Teil der Kameraden den Weg in das Zwielicht im Inneren der Scheune. Andere führen das Löschwasser in langen Schlauchketten an den Einsatzort. Stadtwehrleiter Holger Schmidt ist mit der Zusammenarbeit der Wehren zufrieden: Zwei Angriffstrupps haben die Situation in der schmalen Straße im Griff. Die Höhe des Sachschaden ist noch nicht bekannt.