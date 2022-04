Feuerwehrverband Altmarkkreis Salzwedel vor dem Aus?

Altmarkkreis - Die Sirenen heulen. Es ist mitten in der Nacht. In mehreren Orten springen Frauen und Männer aus ihren Betten. Jetzt zählt jede Sekunde. Ruckzuck geht es zum jeweiligen Stützpunkt, rein in die Ausrüstung, rauf auf die Fahrzeuge und ab zum Einsatzort. So in etwa gestalten sich zahlreiche Einsätze für die meisten Feuerwehren. Um die Einsatzfähigkeit zu halten, braucht es aber Nachwuchs. Doch was, wenn das System ins Stocken gerät? Schon 2019 schrieb die Deutsche Welle, dass es deutschlandweit an Nachwuchs fehlt. Und das, obwohl die Ehrenamtlichen etwa 95 Prozent aller Feuerwehrleute bilden.