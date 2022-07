Filmfestival Arendsee: 13 Wettbewerbsbeiträge hoffen auf Preise

Teilnehmer des elften Filmcampdurchgangs diskutierten nach dem Schauen der Festivalfilme die Streifen und wählten ihre Favoriten aus. Die Preisträger wurden allerdings nur digital geehrt, denn sie waren schon wieder in ihren Heimatorten.

Arendsee - Mehr als 100 Gäste waren am Sonnabend, 11. September, vor Ort beim 7. Filmfestival am Arendsee dabei. Die Zahl der Zuschauer war weitaus größer, denn per Live-Stream waren die Wettbewerbsbeiträge im weltweiten Netz zu sehen - eine Premiere. Dort stimmten 380 Nutzer ab und kürten die Sieger.