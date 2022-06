Filmpalast Salzwedel: Livemusik beim großen Finale von local heroes

Der bereits abgedrehte Film der Bundesfinalshow von local heroes kommt am 13. Dezember in ausgewählte Kinos. Mit dabei ist der Filmpalast Salzwedel. Für die Zuschauer gibt es dann eine besondere Überraschung.

Salzwedel - Die Kinopremiere der Bundesfinalshow des größten und inzwischen wichtigsten Non-Profit-Newcomer-Musikpreises in Deutschland steht bevor. Insgesamt zwölf Kinos beteiligen sich bei der einmaligen Ausstrahlung des Musikwettbewerbs von Local Heroes vor einem Live-Publikum. Mit dabei sind die zehn Kinos der Heimatstädte der Bundesfinalisten sowie ein Kino in Platenlaase und der Filmpalast in Salzwedel. Für die Besucher der Vorführung in Salzwedel gibt es am 13. Dezember ab 20 Uhr zusätzlich eine besondere Überraschung.