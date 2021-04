Förderverein des Klosters Arendsee bangt um Zukunft: Ohne Hilfe ist ab September Schluss

Arendsee

Mit einem offenen Brief hat der Vorstand des Fördervereins Kloster Arendsee auf die prekäre Situation hingewiesen. Es fehlt an Einnahmen, da durch die Corona-Beschränkungen seit vielen Monaten kein normaler Betrieb möglich ist.

Eigentlich sollte es am 1. Mai wieder losgehen, doch dies ist unwahrscheinlich. Denn in der verschärften Corona-Situation lässt sich das Betreiben nicht umsetzen. Dies hat finanzielle Konsequenzen: Laufende Ausgaben wie Kosten für das Heimatmuseum und Personalaufwendungen laufen weiter. Das städtische Gelände muss in Schuss gehalten werden, damit es sich schnell wieder öffnen lässt. Dem offenen Brief vorausgegangen waren Schriftstücke an verschiedene Politiker und Verantwortliche auf Stadt-, Kreis- sowie Landesebene. Doch eine Rückmeldung steht aus.

Darum hat der Verein auch ein geplantes Pressegespräch abgesagt. Denn es könnte noch nichts Neues verkündet werden. Sobald es Reaktionen auf den schriftlichen Hilferuf gibt, werde die Öffentlichkeit informiert – kündigte Eckehard Schwarz an. Das Vorstandsmitglied koordiniert die engagierten Versuche, den Förderverein im Luftkurort zu retten.

Ehrenamtliche unternehmen viel

Dazu gehört auch: Die Ehrenamtlichen versuchen, sich selbst zu helfen. So soll der Eintrittspreis (Heimatmuseum und Klosterareal) für Erwachsene von 5 auf 6 Euro angehoben werden. Allerdings hilft dies erst, wenn geöffnet werden darf. Bei Kindern bleibt der Preis (1 Euro) genauso wie bei Führungen (7 Euro) stabil. Die nötigen Vorbereitungen für die neue Saison, die in wenigen Tagen beginnen sollte, wurden getroffen. „Wenn es uns gestattet wird, können wir auch öffnen“, so Eckehard Schwarz.

Sollte der harte Lockdown wie derzeit bestehen bleiben und keinerlei staatliche Hilfen fließen, ist ein Ende für den Verein absehbar. „Wir halten ganz auf uns gestellt finanziell noch bis Ende August durch. Ab 1. September wäre somit Schluss“, äußert sich der Vorsitzende Uwe Walter.

Was wäre die Konsequenz? Das Klosterareal mit Heimatmuseum sowie der kleinen Galerie, die für Ausstellungen genutzt werden, blieben erstmal geschlossen. Der Eigentümer, die Einheitsgemeinde Arendsee, müsste dann eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Sollte der Verein nicht durchhalten, blieben wohl erstmal nur zwei Option: alles geschlossen lassen oder den Betrieb wieder über die Kommune organisieren. So lief es bis 2003. Damals übernahm der Verein, um der finanziell arg gebeutelten Stadt Last abzunehmen. Die Ausgangslage hat sich nun gedreht. Während der Vorstand am Überleben des Vereins arbeitet, rechnet die Einheitsgemeinde in ihrem Haushalt 2021 mit einem Plus von 137.200 Euro.

Als Unterstützung fließen für dieses Jahr 6000 Euro aus der Stadtkasse in das Klosterareal. Dieser Betrag wurde aber auch schon vor der Pandemie regelmäßig gezahlt. Er genügt in der aktuelle Lage allerdings nicht, um durch die Saison zu kommen. Dies hat der Vorstand der Gemeinde mitgeteilt. Letztendlich obliegt es dem Stadtrat, einen möglichen weiteren Zuschuss zu gewähren.

Vereinsarbeit hat sich bewährt

Bürgermeister Norman Klebe wird dem Gremium empfehlen, den Ehrenamtlichen zu helfen. Er machte zu dem Thema seine Meinung deutlich: „Das bisschen Kultur, was wir noch haben, sollte auch erhalten bleiben.“ Er schätzt das seit 2003 praktizierte Modell mit dem Förderverein als Erfolg ein. Zudem ist das Stadtoberhaupt der Ansicht: Sollte die Kommune wieder selbst das Ruder übernehmen, würde es unterm Strich wesentlich teurer werden. „Bis September muss eine Lösung her“, so der Arendseer. Er wird das Thema beim nächsten Stadtrat ansprechen. Die Sitzung soll am Dienstag, 18. Mai, stattfinden. Die Uhrzeit wurde noch nicht veröffentlicht. Getagt werden soll im Integrationsdorf.