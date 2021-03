An der B 248 zwischen Kuhfelde und Salzwedel laufen derzeit Forstarbeiten. Geschädigte Bäume müssen entfernt werden.

Salzwedel l Hell leuchten einem die Schnittstellen entgegen, wenn man an den Fahrbahnrand schaut: Gefühlt etliche Baumstämme liegen derzeit in den Wäldern links und rechts der Bundesstraße 248. Sie warten darauf, mit einem der vielen Holztransporte die Reise zur Verarbeitung anzutreten, um in Nettgau als Industrieholz zur OSB-Platte zu werden, in Uelzen zu Euro-Paletten oder – was nur auf die wenigen gute Stammholzabschnitte zutrifft – im Sägewerk Rottleberode zu landen.



Weniger frisches, dafür mehr geschädigtes Holz

Sieht man bald den Wald vor lauter abtransportierter Bäume nicht mehr? „Im Gegenteil“, beruhigt Helmut Jachalke. Der Forstamtsleiter weiter: „Der Normalhiebsatz im Betreuungsforstamt Westliche Altmark liegt bei 80000 Festmeter. Letztes Jahr waren es nur 64000.“ Und dabei würde es sich vor allem um sogenannten Kalamitätseinschlag handeln - also um Holz von geschädigten Bäumen, die ohnehin gefällt werden müssen. Auch für 2021 rechnet er nicht damit, dass sich das ändert, denn die Holzpreise sind am Boden, Einschlag und Verkauf lohnen sich aktuell nicht für die Waldbesitzer.



Geschädigte Bäume gibt es nach den trockenen Jahren seit 2018 aber gerade reichlich. Vielfach sind auch am Straßenrand Markierungen an großen Kiefern zu sehen, aktuell zum Beispiel auch gegenüber der Bäckerei in Kuhfelde. Sieht man an den Stämmen mit den leuchtenden, orangefarbenen Markierungen hoch, fallen einem die lichten, braunen Kronen auf – und das liegt bei diesen Nadelbäumen nicht daran, dass Winter ist. Um der Verkehrssicherungspflicht nachzukommen muss der Besitzer sich um die Fällung dieser Bäume kümmern.



Kranke Bäume können gefährlich werden

Revierförster Ralf Knapp ist in diesem Frühjahr viel unterwegs, hat systematisch alle zu seinem Gebiet gehörenden Bäume kontrolliert, vor allem eben auch an der Bundesstraße. Eine ganze Woche war er dafür unterwegs, hat etliche Seiten von Protokollen gefüllt, danach galt es, die Waldbesitzer zu informieren, welche Bäume entnommen werden müssen. Denn wie gefährlich es werden kann, wenn kranke Bäume nicht erkannt und rechtzeitig aus dem Bestand entfernt werden, zeigte sich nahe Kuhfelde erst im Januar. Damals hatte es einen Unfall gegeben, bei dem ein Pkw mit einer umgestürzten, quer über der Fahrbahn liegenden Kiefer kollidierte.



Die Kontrolle und das Informieren der Besitzer, wenn ein Baum gefällt werden muss, sind Dienstleistungen des Betreuungsforstamtes. Die Verkehrssicherungspflicht liegt aber ganz klar beim Waldbesitzer. Dieser kann sich entweder selbst um das Fällen kümmern, dafür ein Unternehmen beauftragen oder über die Forstbetriebsgemeinschaft ein Unternehmen finden. Wobei letztgenannte Variante Ersparnisse bedeuten kann, da die Konditionen für größere Aufträge günstiger sein können.



Waldbesitzer sind in der Sicherungspflicht

„Die Leute reagieren sehr positiv, wenn wir anrufen und sie informieren, dass wir kontrolliert haben“, berichtet Knapp von der positiven Resonanz. Allerdings sei es nicht immer so einfach mit der Fällung, gerade an der Straße. In besonders schwierigen Fällen muss abgesperrt werden und auch nicht jede Firma nimmt jeden Auftrag an. Gerade die Kiefern an der Bäckerei scheinen ein harter Fall, sind sie doch mit einer Eiche verwachsen.



Um im Falle eines Schadensereignisses nachweisen zu können, dass man seiner Pflicht nachgekommen ist, rät Andreas Rechzygier, Funktionsmitarbeiter im Betreuungsforstamt, den Waldbesitzern, selbst zu dokumentieren, wann sie ihre Flächen kontrolliert und mögliche Gefahren beseitigt haben. „Jeder, der durch seinen Wald geht, kontrolliert und Bäume fällt, sollte das aufschreiben.“ Das könne, sollte es mal zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung oder Diskussionen mit der Versicherung kommen, als Nachweis dienen, dass man seiner Pflicht nachgekommen ist.